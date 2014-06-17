Ярема: Президент запретил сотрудничество с Россией в военной сфере
00:11, 17 июня 2014Промышленность
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Президент Украины Петр Порошенко запретил сотрудничество с Российской Федерацией в военной сфере.
Порошенко запретил сотрудничество с Россией в военной сфереФото: УНИАН
Об этом в эфире Свободы слова заявил первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема.
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"На заседании Совета национальной безопасности и обороны Президент Украины категорически запретил сотрудничество в военной сфере. С этого дня мы прекратили любое сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса с Российской Федерацией", - собщил первый вице-премьер.
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