Ярема: Президент запретил сотрудничество с Россией в военной сфере

Об этом в эфире Свободы слова заявил первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема.

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"На заседании Совета национальной безопасности и обороны Президент Украины категорически запретил сотрудничество в военной сфере. С этого дня мы прекратили любое сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса с Российской Федерацией", - собщил первый вице-премьер.



