General Motors снова отзывает более 3 млн машин из-за проблем с зажиганием

Американская корпорация General Motors отзывает 3,36 млн автомобилей по всему миру из-за возможных проблем с зажиганием.

Об этом сообщили в понедельник представители автогиганта, передает Прайм.

Отзыву подлежат, в частности, автомобили моделей Buick Lacrosse 2005-2009 модельных годов, Cadillac Deville 2000-2005 модельных годов, Chevrolet Impala 2006-2014 модельных годов, а также Chevrolet Monte Carlo 2006-2008 модельных годов.

Представители General Motors подчеркнули, что за исключением Chevrolet Impala все отозванные автомобили сняты с производства.

По данным специалистов концерна, из-за дефекта замка зажигания в этих машинах есть риск отключения двигателя во время движения, что может привести к отказу тормозной системы и устройств безопасности. По сведениям General Motors, данный дефект в отозванных автомобилях стал причиной восьми аварий, в результате которых пострадали шесть человек.

Представители General Motors также заявили, что компания повысила прогноз на второй квартал этого года по расходам, связанным с отзывами автомобилей, с 400 млн долларов до 700 млн долларов.

В начале этого года вокруг автогиганта разгорелся скандал. В феврале и марте концерн отозвал по всему миру 2,6 млн автомобилей из-за дефекта в системе зажигания, о котором, как выяснилось, сотрудникам автогиганта было известно еще в 2001 году. Эта неисправность стала причиной гибели не менее 13 человек.

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В General Motors указали, что с начала этого года компания отозвала уже около 20 млн машин. Как отмечают эксперты, крупнейший американский автопроизводитель побил собственный рекорд по количеству отозванных автомобилей за год, установленный в 2004 году. Тогда концерн отозвал 10,75 млн машин.

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