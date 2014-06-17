Европа убеждает Россию, что ассоциация с Украиной не мешает соглашениям в рамках СНГ

В Европейской комиссии уверили Россию, что зона свободной торговли с Украиной не будет противоречить положениям соглашения о зоне свободной торговли в рамках Содружества Независимых Государств.

Как сообщается в распространенном ЕК сообщении, представители ЕС и России провели консультации относительно возможных последствий действия Соглашения об ассоциации с Украиной на российскую экономику.

«Это была техническая встреча. Они обсудили глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли и то, что она совместима с участием Украины в соглашении о зоне свободной торговли с СНГ», - сообщила сегодня представитель Европейской комиссии Пиа Аренкильде Хансен.

В сообщении ЕК отмечается, что действия российской стороны, которыми «могут быть приостановлены преференциальные торговые отношения между Украиной и Российской Федерацией, были бы безосновательными».

«Россия подчеркнула важность украинского рынка для российских экспортеров сельскохозяйственных и промышленных продуктов и предложила создать механизм, обеспечивающий прозрачность будущих изменений в украинских технических регламентах», - отметили в Еврокомиссии.

Кроме того, представители ЕС и России также обсудили ряд экономических аспектов, начиная от правил конкуренции и государственной помощи, промышленной кооперации, правил происхождения и предотвращения мошенничества.

Обе стороны договорились продолжить эти переговоры.

Дата переговоров на политическом уровне будет определена после возвращения в Брюссель европейского комиссара по вопросам торговли Карла де Гюхта, который будет представлять ЕК.

Как сообщал УНИАН, Договор о ЗСТ в рамках СНГ был подписан 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министрами стран СНГ.

Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, отложив подписание ее экономической части, которая включает положение о создании зоны свободной торговли, до тех пор, когда в Украине будет избран новый президент.

Подписание экономической частей соглашения планируется на заседании Европейского совета 27 июня. 16 июня в Представительстве Евросоюза в Украине сообщили, что техническая подготовка к подписанию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной вскоре будет завершена.

10 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ не будет вводить санкции против Украины после подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, но преимущества в рамках зоны свободной торговли СНГ прекратят свое действие.