США расширили санкции против российских компаний

США ужесточили экспортный режим в отношении пяти российских компаний и организаций, передает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США.

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