США взялись за российских металлургов - готовят антидемпинговые пошлины





Сталелитейные промышленники США рассматривают возможность обжаловать торговое соглашение с Россией, которое регулирует импорт горячекатаного проката, пишут "Ведомости".

Антидемпинговые пошлины в отношении российского горячекатаного проката в США не действуют. Вместо этого установлена квота на годовой объем поставок и формула определения минимальной цены. Однако, по мнению американских сталелитейных промышленников, цены остаются слишком низкими.

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Импорт горячекатаного проката из России с января по апрель 2014 г. вырос на 162% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. «Учитывая объем импорта, промышленники изучают возможности по прекращению или изменению договора», — уточнил источник.

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Пересмотреть соглашение с Россией США пытались и в прошлом году, когда американский Минторг предложил компаниям присылать свои предложения на этот счет.

В июне 2012 г. пересмотр соглашения был инициирован США по запросу сталелитейной компании Nucor Corporation, которая считала его устаревшим.

Американские антидемпинговые пошлины действуют на горячий листовой прокат, импортируемый из континентальной части Китая, Тайваня, Индии, Индонезии, Таиланда и Украины.