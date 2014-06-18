Крюковский вагонзавод передал «Укрзалызнице» 2 новых скоростных поезда

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) вечером вторника, 17 июня, отправил в Киев два новых скоростных межрегиональных электропоезда двойного питания для передачи «Укрзалызнице».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, поезда уже завтра-послезавтра могут выехать на маршруты.

Напомним, скоростные поезда Крюковского вагонзавода стоят в полтора раза дешевле, чем поезда Hyundai. В апреле 2013 года предприятие оценило стоимость Крюковского экспресса (двухсистемный скоростной девятивагонный электропоезд для межрегиональных перевозок) в 200 млн грн с НДС, или около 167 млн грн без НДС ($20,85 млн). Цена электропоезда Hyundai равна $29,165 млн без НДС. Крюковский экспресс может развивать скорость 160 км/час, при необходимости и с небольшой доработкой - до 200 км/час. Электропоезд имеет вагоны первого, второго и туристического классов и может перевозить 609 пассажиров.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" планировала запустить два новых скоростных межрегиональных электропоезда двойного питания производства Крюковского вагонзавода во второй половине июня. Первый рейс планировалось запустить по маршруту Киев – Львов.

Правительство поручило Министерству финансов Украины проработать вопрос выделения 1,2 млрд грн из государственного бюджета на обновление пассажирского подвижного состава, из них 400 млн грн планировалось направить на закупку двух межрегиональных электропоездов двойного питания производства Крюковского вагоностроительного завода.

Укрзализныця» планирует в течение 2014-2015 годов приобрести 11 850 грузовых вагонов путем размещения заказов на отечественных предприятиях за счет 12,5 млрд грн кредитов под государственные гарантии, которые готово предоставить правительство Украины.

Также «Укрзализныця» уже подготовила предложения в Кабинет министров относительно размещения на КВСЗ заказов на изготовление в текущем году 50 пассажирских вагонов на сумму около 725 млн грн и 15 дизель-поездов на сумму более 900 млн грн за счет иностранных заимствований под государственные гарантии.