Укроборонпром представил новый украинско-канадский БТР VARAN-APC

Как сообщает пресс-служба Госконцерна, продукт БТР VARAN-APC был создан в кооперации с канадской компанией «STREIT Group».

По словам директора Дивизиона высокоточных вооружений и боеприпасов Концерна, руководителя ГП «ДККБ «Луч» Олега Коростелева, на бронетранспортер с колесной формулой 6Х6 установлен украинский боевой модуль «Сармат».

Читайте также"Укроборонпром" передаст армии 200 бронемашин "Дозор-Б"В продукте также реализован безредукторный механизм поворота, который качественно улучшает процесс наведения и сопровождения цели. Модуль предназначен для оснащения линейки боевых машин, малых кораблей, катеров береговой охраны.

Кроме того, в рамках выставки «Eurosatory-2014» канадской компанией «STREIT Group» представлена боевая машина «Warrior», которая оснащена белорусским противотанковым ракетным комплексом «Шершень-Д» с украинскими ракетами РК-2 производства ГП «ДККБ «Луч».