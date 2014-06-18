Спад промпроизводства в Украине замедлился почти втрое

Спад промышленного производства в Украине в мае 2014 года по сравнению с маем 2013 года замедлился почти в 3 раза, до 2,1% с 6%, зафиксированных в апреле 2014 года по сравнению с апрелем 2013 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

По информации Госстата, по сравнению с апрелем 2014 года в мае спад промпроизводства ускорился до 1,6% с 1%, зафиксированного в апреле по сравнению с мартом 2014 года.

В январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства замедлился до 4,6% с 5,3%, зафиксированных в январе-апреле.

Рост производства в мае 2014 года по сравнению с маем 2013 года зафиксирован только в поставке электроэнергии и газа – на 7,3%, в пищевой промышленности – на 6,3%, в фармацевтике - на 4%.

Остальные отрасли за указанный период показали падение, причем наибольший спад зафиксирован в химической промышленности - на 20,8%, в машиностроении – на 15,3%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 7%, в добыче сырой нефти – на 3,5%, в добыче каменного и бурого угля – на 3,4%.

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По оценкам Госстата, с учетом данных по временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя показатели промпроизводства в мае более низкие. В частности, по сравнению с маем прошлого года спад промпроизводства составил 2,6%, к предыдущему месяцу - 1,7%, по итогам января-мая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 4,7%.

Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в Украине в апреле 2014 года по сравнению с апрелем 2013 года составил 6%, по сравнению с мартом - 1%, в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 5,3%.

По итогам 2013 года спад промпроизводства составил 0,5%, 2012 года — также 0,5%, в то время как в 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.