Россия пытается найти замену американским микрочипам

Минпромторг РФ пытается найти замену американским микрочипам Intel и AMD, которые используются в компьютерах госструктур.

Как пишет газета "Коммерсант", уже в следующем году в России будет создана линейка отечественных микропроцессоров Baikal топологией 28 нм. Правда, на разработку микрочипа могут потребоваться десятки миллионов долларов.

Первыми продуктами в линейке должны стать 8-ядерные процессоры Baikal M и M/S топологией 28 нм и частотой 2 ГГц для использования в персональных компьютерах и микросерверах.

Строиться процессоры будут на 64-битном ядре Cortex А-57 британской компании ARM. В качестве операционной системы для всех решений предполагается использовать свободное ПО Linux.

По заказу Минпромторга разработку микрочипа Baikal ведет компания "Байкал Электроникс", дочерняя компания разработчика суперкомпьютеров ОАО "Т-Платформы". Финансирование проекта ведется через СП фонда инфраструктурных и образовательных программ "Роснано" и "Т-Платформ" "Т-Нано".

В пресс-службе "Роснано" сообщили, что СП получило 1,2 млрд руб., однако, сколько из них пришлось на Baikal, не раскрыли.

Предполагается, что Baikal будет поставляться в органы власти и госкомпании. Ежегодно они закупают около 700 тыс. персональных устройств на $500 млн и 300 тыс. серверов на $800 млн, оценивают в Минпромторге. Общий объем этого рынка — около 5 млн устройств стоимостью $3,5 млрд.

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На текущий момент в России серийно производятся микрочипы 90 нм, которые выпускает подконтрольный АФК "Система" зеленоградский завод "Микрон". Линейку различных микропроцессоров под названием "Эльбрус" также выпускает МЦСТ. Мощностей для производства процессоров 28 нм в России на данный момент нет. Такие чипы сейчас производят мировые лидеры Qualcomm, Samsung, Altera для смартфонов Samsung, Sony, Motorola, HTC, а также для iPhone 5S и iPad Air.

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Какой объем инвестиций потребуется на разработку и производство Baikal, пока неизвестно. К примеру, в 2013 году корпорация Intel потратила на R&D $10,6 млрд.

Основанная в 2002 году компания "Т-Платформы" проектирует и строит суперкомпьютеры из компонентов западных вендоров. В 2013 году ее выручка составила 1 млрд руб. Гендиректор "Т-Платформ" Всеволод Опанасенко контролирует 74,99% акций компании, 25,01% — у Внешэкономбанка.

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Однако финансирование может оказаться не единственной проблемой проекта Baikal. С марта 2013 года по январь 2014 года "Т-Платформы" не могли экспортировать элементную базу, поскольку попали в список организаций и лиц, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США. Участие в разработке Baikal может повлечь новые санкции.

