"Укроборонпром" представил украинский БТР с бельгийской пушкой

Государственный концерн "Укроборонпром" впервые представил на международной выставке Eurosatory-2014 в Париже (Франция) украинский бронетранспортер-3Е с необитаемым боевым модулем CPWS с пушкой калибра 30 мм бельгийской компании «СOCKERILL», сообщила пресс-служба концерна.

По данным пресс-службы, бельгийский модуль можно оснастить широким спектром вооружения калибром от 20 мм до 30 мм, в том числе пушкой ЗТМ-1 украинского производства.

По словам директора госпредприятия "Укроборонсервис" ("Укроборонпром") Сергея Микитюка, ранее на выставке IDEX-2013 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) на шасси БТР-3Е была представлена машина с бельгийской системой вооружения CSЕ-90, оснащенной пушкой калибром 90 мм.

"Развитие украино-бельгийского проекта подтверждает возможности использования на основе БТР-3Е широкого спектра боевых модулей. Такая кооперация укрепляет отношения украинских и европейских предприятий в интересах потребителей третьих стран", - цитирует пресс-служба Микитюка.

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Как сообщал УНИАН, ранее на этой неделе «Укроборонпром» впервые представил на международной выставке Eurosatory-2014 в Париже (Франция) украинский боевой модуль «Сармат», поражающий цели на суше и на море.

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Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.

БТР-3Е — современный украинский бронетранспортёр, разработанный Харьковским конструкторским бюро по машиностроению имени А. А. Морозова с двигателем УТД-20, или Deutz BF6M1015. Является дальнейшим развитием конструкции БТР-80.

