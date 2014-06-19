Компания ArcelorMittal заинтересована в приватизации украинских госшахт – Минэнергоугля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге первый заместитель главы Министерства энергетики и угольной промышленности Юрий Зюков.

«Мы провели работу с мировыми металлургическими компаниями, такими как ArcelorMittal, в части обеспечения их углем… Они заинтересовались нашими шахтами, в частности, шахтами Центрального Донбасса – «Артемуглем» и «Дзержинскуглем» с точки зрения их приватизации и привлечения иностранных инвестиций», – сказал Зюков.

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По его словам, представители Минэнергоугля провели встречу в Люксембурге с представителями ArcelorMittal, на которой обсудили вопрос закупки угля в Украине для «АрселорМиттал Кривой Рог» и других предприятий в Европе. В ходе встречи министерство предоставило компании техническую документацию для изучения характеристик углей и возможных объемов их добычи на Центральном Донбассе.

«Там (в Центральном Донбассе – УНИАН) есть крупные месторождения коксующегося угля, они требуют больших инвестиций», – сказал Зюков, отметив, что государство сейчас не в состоянии развивать эти месторождения самостоятельно.

Представитель Минэнергоугля добавил, что в настоящее время переговоры по приватизации украинских шахт ведутся также с индийскими компаниями.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2012 года Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Фондом госимущества провести корпоратизацию государственных угледобывающих предприятий в течение 2012-2014 гг.

17 июля 2013 года Кабинет министров Украины исключил 11 шахт из перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2012-2014 годах.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

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Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются страны Ближнего Востока, Африки и Европы.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций комбината "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "АрселорМиттал Кривой Рог".

Компания ArcelorMittal образована в 2006 году путём слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.