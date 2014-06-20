Автовладельцы требуют от General Motors $10 млрд

В калифорнийский суд подан иск против General Motors (GM) с обвинениями в том, что сокрытие фактов неполадок в автомобилях, введение потребителей в заблуждение и отзыв более 20 млн автомобилей нанесли ущерб бренду GM и негативно сказались на стоимости перепродажи автомобилей. По мнению адвокатов, объем претензий может превысить $10 млрд, если иск, поданный жительницей штата, получит статус коллективного, пишет «КоммерсантЪ».

Иск в федеральный суд Риверсайда (штат Калифорния) подан юридической фирмой Hagens Berman Sobol Shapiro от имени Анны Эндрюс, жительницы калифорнийского города Ла-Куинта. Как утверждает истица, она не приобрела бы подержанный Buick LaCrosse 2010 года выпуска или заплатила за него меньше, если бы General Motors не скрывала имеющиеся у этого автомобиля дефекты.

Госпожа Эндрюс обвиняет GM в введении потребителей в заблуждение и сокрытии дефектов, сказывающихся на уровне безопасности автомобилей. К участию в этом иске приглашаются все потребители, которые владеют, владели или брали в аренду новые и с пробегом автомобили GM в период с июля 2009 года по апрель 2014 года или продали их по сниженной цене. По оценкам юристов, число таких автовладельцев достигает 15 млн. Снижение стоимости, по оценкам юристов, составляет от $500 до $2,6 тыс. для каждого автомобиля в зависимости от марки и модели, причем, как считают они, пострадала стоимость не только тех автомобилей, которые подлежат отзыву и устранению дефекта, но и всех остальных.

По мнению управляющего партнера Hagens Berman Sobol Shapiro Стива Бермана, «экономическая реальность такова, что все владельцы автомобилей GM несут расходы из-за действий компании». «Вопиющее и преданное широкой гласности поведение GM, а также бесконечные и поэтапные отзывы настолько запятнали репутацию автомобилей, что никакой потребитель в здравом уме не заплатит ту цену, которую платили, когда бренд GM означал безопасность и успех»,— говорится в иске.

Напомним, что с начала года GM уже 44 раза объявляла об отзывах по всему миру и отозвала в общей сложности более 20 млн автомобилей. У 6,5 млн автомобилей были выявлены серьезные проблемы с замками зажигания, из-за чего у них мог неожиданно заглохнуть двигатель и не срабатывали подушки безопасности. Как считают специалисты, этот дефект стал причиной 54 автомобильных аварий и гибели 13 человек.

В начале июня корпорация General Motors представила результаты внутреннего расследования, в ходе которого попыталась выяснить причины десятилетнего сокрытия GM проблем с замками зажигания. По итогам расследования GM нашла 15 виновных, включая одного вице-президента и старшего юриста, которых уволила.

17 июня крупнейший североамериканский производитель автомобилей компания General Motors сделала очередное заявление об отзыве 3,36 млн автомобилей, из них 3,16 млн автомобилей в США, а остальные в Канаде, Мексике и ряде других стран.

