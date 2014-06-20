Свободная торговля с ЕС увеличит украинский экспорт на треть – Шеремета

Внедрение режима всеобъемлющей свободной торговли с Евросоюзом позволит увеличить объемы украинского экспорта на треть. Об этом, выступая в Верховной Раде, сообщил министр экономического развития и торговли Павел Шеремета.

«Есть пессимистичные оценки и оптимистичные, но все они выходят в «плюс». Расчеты колеблются между 2% ВВП и есть оценки об увеличении украинского экспорта почти на треть от новых возможностей», - сказал Шеремета.

По его словам, такие оптимистичные оценки делались, в частности, на основе положительного опыта центральноевропейских стран, которые уже интегрировались в европейский рынок.

Министр отметил, что данные оценки базируются не только на преимуществах на момент открытия рынка, но и на проведении внутренних структурных реформ, аналогичные которым сейчас проводит украинское правительство.

Также Шеремета напомнил, что согласно режиму автономных торговых преференций, который действует для Украины с конца апреля, отменено 95% пошлин на экспорт продукции украинской промышленности и 84% пошлин на экспорт сельхозпродукции.

Подписание экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС, которое ожидается 27 июня, не предусматривает отмены каких-либо положений преференциального режима, но обязывает Украину проводить соответственную либерализацию торговли через год после подписания документа.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз планируют 27 июня подписать экономическую часть Соглашения об ассоциации, включая договор о всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Европейский Союз с 23 апреля в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС.

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Начиная с момента введения автономного преференциального торгового режима, ставки ввозной пошлины ЕС устанавливаются на уровне, который должен действовать в первый год после введения свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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Данный режим будет действовать до 1 ноября этого года либо до подписания экономической части Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.