Депутаты отказались признать машиностроение приоритетной отраслью

Верховная Рада не поддержала проект закона о признании отрасли машиностроения одной из приоритетных в промышленности Украины (№ 0931).

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект во втором чтении проголосовали лишь 202 народных депутата из 279 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект направлен на обеспечение эффективного использования производственного, научно-технического и экспортного потенциала отрасли машиностроения Украины и повышение конкурентоспособности продукции машиностроения, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций.

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В частности, с целью повышения конкурентоспособности продукции отечественного машиностроения на внешних рынках предлагалось ввести временные меры государственной поддержки для субъектов, осуществляющих деятельность в отрасли машиностроения.