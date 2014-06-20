КрАСЗ возобновил свою работу

Кременчугский автосборочный завод (Полтавская обл.) возобновил свою работу, приостановленную 1 июня.

Об этом сообщил директор предприятия Николай Черныш. По его словам, предприятие будет работать в зависимости от спроса на производимые автомобили.

«Наш график работы определяет рынок», - сказал Черныш.

Как сообщал УНИАН, КрАСЗ остановился с 1 июня и простаивал до 19 числа. Остановка предприятия связана из-за проблем с комплектующими.

Ранее в Кременчуге остановился стальзавод, с перебоями работает Крюковский вагоностроительный завод. «Кредмаш» перешел на четырехдневный режим работы, вместо пятидневного.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 г.

Предприятие специализируется на крупноузловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей. Предприятие входит в группу компаний "АИС".

Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.

КрАСЗ в 2013 году увеличил производство автомобилей в 2,7 раза — до 9049 шт.