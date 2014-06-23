Производственная активность в Китае выросла впервые за полгода

Активность в производственном секторе Китая выросла в июне впервые за шесть месяцев благодаря увеличению числа новых заказов, свидетельствует предварительное исследование HSBC, сообщает Рейтер.

Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый HSBC/Markit, повысился до 50,8 пункта в июне с майского значения в 49,4 пункта, превысив прогноз аналитиков, ожидавших 49,7 пункта. Отметка в 50 пунктов отделяет сокращение от роста.

Производственный PMI оказался на позитивной территории впервые с декабря. Кроме того, это максимальное значение с ноября, когда оно также составило 50,8 пункта.

Оптимистичная статистика укрепила надежды рынка на то, что вторая мировая экономика преодолевает слабость.

"Улучшение в этом месяце соответствует данным, указывающим на то, что мини-стимулы, применяемые властями, достигают реальной экономики, - сказал Цу Хонбинь, главный экономист HSBC в Китае. - Мы ожидаем, что регуляторы останутся на пути аккомодационной политики, пока восстановление не станет устойчивым".

Субиндекс новых заказов, показатель внутреннего и зарубежного спроса, вырос до 51,8 пункта - это максимальное значение за 15 месяцев.

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Это повышение было в значительной степени обусловлено усилением национального потребления, поскольку рост числа новых экспортных заказов резко замедлился.

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Тем не менее, исследование показало улучшение во всем фабричном секторе: большинство из 11 субиндексов - от производства до новых заказов и закупок - выросли по сравнению с показателями предыдущих месяцев.