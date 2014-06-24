Горняки ЮАР заявили о завершении беспрецедентной пятимесячной забастовки

Профсоюз горняков в ЮАР 23 июня окончательно принял предложение трех платиновых компаний о повышении зарплаты и прекратит беспрецедентную пятимесячную забастовку на шахтах в платиновом поясе Рустенбург 25 июня, передает ИТАР-ТАСС.

"Соглашение будет подписано во вторник, и работа возобновится в среду. Забастовка официально прекращена", - заявил глава Ассоциации шахтеров и строительных рабочих (АМКУ) Джозеф Матунджва на стадионе Рустенбурга, где собрались тысячи горняков.

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80 тыс. горняков начали забастовку 23 января с требованием почти утроить зарплату до 12 500 рандов ($1200) в месяц, которое работодатели назвали неприемлемым. Они предложили ежегодное увеличение на 7-9% в течение трех лет. При этом самые низкооплачиваемые шахтеры получат прибавку в 1000 рандов (100$) в месяц каждый год. Все дополнительные выплаты будут расти соразмерно инфляции. Платиновые компании заявили, что это самое большое повышение, которое они могут себе позволить в нынешних финансовых условиях.

Читайте такжеЮАР намерена бороться за летнюю Олимпиаду-2024За время рекордно длительной забастовки компании потеряли почти 24 млрд рандов ($2,4 млрд) доходов, а рабочие - более 10 млрд рандов ($1 млрд) зарплаты. Стачка оказала влияние на рост ВВП ЮАР, который в первом квартале года сократился до 0,6% по сравнению с 3,2% кварталом ранее.

После пяти месяцев простоя АМКУ согласилась принять предложение работодателей. За время забастовки были убиты пятеро шахтеров из других профсоюзов, решивших выйти на работу.