Украинские производители уже получили 4 тыс. сертификатов для беспошлинного экспорта в ЕС

Украинские производители с начала действия режима автономных торговых преференций (АТП) получили более 4 тыс. сертификатов стандарта EUR-1, необходимых для беспошлинного экспорта в ЕС.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор департамента европейской интеграции Министерства экономического развития и торговли Вячеслав Цимбал.

«Сейчас производители уже получили более 4 тыс. сертификатов происхождения формы EUR-1. Это сертификаты, которые дает возможность пользоваться автономными преференциями», - сообщил Цимбал.

По его словам, многие украинские производители интересуются поставками на европейский рынок именно благодаря режиму свободной торговли.

Уже сейчас есть примеры в некоторых отраслях, когда годовая квота на беспошлинные поставки определенного товара использована полностью одним производителем, причем иногда этот производитель до начала действия АТП даже не был представлен на европейском рынке, отметил Цимбал.

В то же время такие незначительные квоты на беспошлинные поставки объясняются слишком длительной подготовкой к подписанию Соглашения об ассоциации, ведь объем квот определялся исходя из реальных производственных мощностей отечественной промышленности и реальных возможностей поставлять те или иные товары.

«Переговорный процесс начался в 2007 году. Исходя из тогдашней структуры нашей торговли и возможностей наших производителей, мы не имели соответствующей базы для больших квот», - подчеркнул Цимбал.

«Постепенно с тем, что мы набираем аргументы, что наша система производства того или иного товара соответствует стандартам ЕС, мы сможем увеличивать те или иные объемы», - добавил он.

Также директор департамента Минэкономразвития отметил, что Украина на сегодняшний день не сможет использовать часть существующих квот из-за несоответствия отечественной продукции европейским стандартам.

«Например, у нас есть тарифная квота на молоко. Мы можем ее использовать? Нет. Потому что есть определенные требование к безопасности продукции. То же касается мяса, другой продукции, к которой есть требования», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз планируют 27 июня подписать экономическую часть Соглашения об ассоциации, включая договор о всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Европейский Союз с 23 апреля в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС.

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Начиная с момента введения автономного преференциального торгового режима ставки ввозной пошлины ЕС устанавливаются на уровне, который должен действовать в первый год после введения свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Данный режим будет действовать до 1 ноября этого года либо до подписания экономической части Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.