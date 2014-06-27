General Motors отзывает с рынка США более 30 тыс. седанов Chevrolet Cruze

Крупнейший американский автопроизводитель General Motors (GM) объявил в четверг об очередном отзыве автомобилей с североамериканского рынка, сообщает ИТАР-ТАСС.

На этот раз сервисная акция затрагивает около 33 тыс. автомобилей Chevrolet Cruze моделей 2013 и 2014 годов. На них могут быть установлены неисправные подушки безопасности, произведенные японской компанией Takata. Как выяснилось, в случае ДТП устройства могут не раскрыться или же сработать неправильно, травмировав водителя.

В среду, 25 июня, General Motors объявил о приостановке продаж Chevrolet Cruze на североамериканском рынке. После того как было определено точное число автомобилей, получивших бракованную деталь, запрет на продажи был снят. Седан Chevrolet Cruze является самой продаваемой машиной концерна в США.

GM стало известно о возможной неисправности подушек безопасности в апреле этого года, когда жительница Атланты (штат Джорджия), попавшая в аварию и частично потерявшая зрение, подала против концерна судебный иск.

В общей сложности ведущие мировые автопроизводители были вынуждены отозвать уже около 10,5 млн автомобилей, оснащенных дефектными подушками безопасности от компании Takata.

В начале этого года вокруг General Motors разгорелся громкий скандал. В феврале и марте концерн решил отозвать по всему миру 2,6 млн легковых машин из-за дефекта в системе зажигания, о котором, как выяснилось, сотрудникам компании было известно еще в 2001 году.

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Неполадка приводила к отключению двигателя во время движения, что вызывало сбой в тормозной системе и отключение устройств безопасности. Этот дефект стал причиной гибели не менее 13 человек.

С начала года General Motors отозвал уже около 20 млн машин. Крупнейший американский автопроизводитель побил собственный рекорд по количеству отозванных автомобилей за год, установленный в 2004 году. Тогда концерн отозвал 10,75 млн машин.