"Укроборонпром" передал Нацгвардии пять бронетранспортеров

Государственный концерн «Укроборонпром» 25 июня передал Национальной гвардии Украины пять бронетранспортеров БТР-3Е, изготовленных на государственном предприятии «Киевский бронетанковый завод», сообщила пресс-служба концерна.

По данным пресс-службы, всего «Укроборонпром» передал Нацгвардии одиннадцать бронетранспортеров.

По словам временно исполняющего обязанности генерального директора «Укроборонпрома» Юрия Терещенко, БТР-3Е, который разработан ХКБМ им. А.А.Морозова и производится «Киевским бронетанковым заводом», имеет автоматическую коробку переключения передач, надежный двигатель, мощный огневой модуль и броню, способную сохранить жизнь экипажа.

«Его эксплуатационные расходы существенно снижены. Убежден, эта машина может выполнять любые сложные задачи», – цитирует пресс-служба Терещенко.

Кроме того, информированный источник на «Киевском бронетанковом заводе» сообщил, что в течение месяца-полутора «Укроборонпром» может передать Нацгвардии еще 17 бронетранспортеров.

Присутствующий на передаче бронетранспортеров командующий Национальной гвардии Украины Степан Полторак отметил важность привлечения предприятий украинского ОПК к модернизации силовых подразделений государства.

«Мы, прежде всего, делаем заказ на украинских предприятиях. Это дает импульс развитию национальной оборонной промышленности. Взамен получаем качественную продукцию в установленные сроки. «Укроборонпром» производит современные качественные бронетранспортеры и другую военную технику», – приводит пресс-служба слова Полторака.

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Как сообщал УНИАН, в апреле «Укроборонпром» планировал передать Национальной гвардии Украины 74 бронетранспортера.

В мае «Укроборонпром» начал передачу Национальной гвардии Украины бронетранспортеров БТР-4 на сумму около 400 млн грн.

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Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.

Закон «О Национальной гвардии Украины» парламент принял 13 марта 2014 года. В соответствии с законом, Нацгвардия предназначена для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства. Общая численность Национальной гвардии Украины составляет до 60 тысяч человек, а при необходимости их увеличения Верховная Рада принимает соответствующее решение.