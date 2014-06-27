Украинские производители соответствуют евростандартам почти на 80% - Американская торговая палата

Украинские производители соответствуют техническим стандартам Евросоюза на 70-80%.

Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал один из авторов текста Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, вице-президент по стратегическому развитию Американской торговой палаты в Украине Тарас Качка.

«Мы на 70-80% отвечаем европейским требованиям, но в самых важных элементах, там, где надо сделать самый важный и сложный шаг – мы этого не делаем», - заявил Качка.

Основной помехой для выхода украинских производителей на европейский рынок эксперт считает отсталую отечественную законодательную базу в сфере государственного регулирования и контроля качества.

Особенно это актуально для предприятий, которые провели полную модернизацию производства и отвечают европейским стандартам по всем параметрам, но при этом не могут получить необходимый сертификат из-за устаревшей системы контроля в Украине.

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«Есть производители, которые соответствуют всем европейским стандартам, но единственное замечание, которое не могут выполнить, - это то, что украинская система государственного ветеринарно-санитарного контроля не соответствует требованиям ЕС», - сказал Качка.

Это касается всей системы санитарии, фитосанитарии, технического регулирования, когда наша система построена таким образом, что она не только не защищает внутренний рынок, но и мешает выходить на внешний рынок, подчеркнул он.

«Это понятно уже, наверное, набило оскомину, но это касается всех без исключения государственных институтов», - сказал Качка.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 27 июня подписал экономическую часть Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, включая договор о всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Одной из основных проблем, мешающих украинским производителям выходить на рынки ЕС, является несоответствие европейским техническим регламентам и стандартам.