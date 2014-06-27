Тарифы на электроэнергию для промышленности повысились

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила розничные тарифы на электроэнергию для энергоснабжающих предприятий на июль на 4,6%.

Об этом говорится в постановлении НКРЭ от 26 июня 2014 года.

Согласно принятому решению, тариф на электроэнергию для потребителей первого класса напряжения (35 кВ и выше) в июле увеличится до 93,18 коп. за кВт/ч с 89,09 коп. в июне, а для потребителей второго класса напряжения (меньше 35 кВ) — до 118,61 коп. за кВт/ч с 113,39 коп.

Как сообщал УНИАН, тариф на электроэнергию для потребителей первого класса напряжения (35 кВ и выше) в июне увеличился до 89,09 коп. за кВт/ч с 85 коп. в мае, а для потребителей второго класса напряжения (меньше 35 кВ) — до 113,39 коп. за кВт/ч с 108,2 коп.

Тариф на электроэнергию для потребителей первого класса напряжения в мае увеличился до 85 коп. за кВт/ч с 81,11 коп. в апреле, а для потребителей второго класса напряжения — до 108,2 коп. за кВт/ч с 103,24 коп.

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Розничные тарифы для потребителей первого класса напряжения в апреле 2013 года составляли 77,97 коп. за 1 кВт/ч, для потребителей второго класса напряжения – 99,24 коп. за 1 кВт/ч.

НКРЭ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе, обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.