НКРЭ сохранила цены на газ для промпотребителей

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), приняла решение сохранить в июле предельную цену на газ для промышленных потребителей, а также для государственных учреждений, на уровне 4 724 грн за тыс. кубометров.

Соответствующее решение комиссия приняла 27 июня 2014 года.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ 1 мая 2014 года повысила, в связи с колебаниями курса гривни к доллару, предельную цену на газ для промышленных потребителей, а также для государственных учреждений на 17,5% - до 4 724 грн за тыс. кубометров с 4 020 грн за тысячу кубометров.

С 1 апреля 2014 года предельная цена на газ для промышленных потребителей была увеличена на 29% - до 4 020 грн за тысячу кубометров.