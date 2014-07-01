Chrysler отзывает более 650 тысяч автомобилей по всему миру

Американский автоконцерн Chrysler отзывает более 650 тыс. минифургонов и внедорожников по всему миру из-за неисправностей в системе зажигания. Об этом заявили в понедельник представители компании, передает ПРАЙМ.

Они пояснили, что сервисная акция является расширением объявленного в 2010 году отзыва автомобилей. Он затрагивал примерно 196 тыс. машин Chrysler Town & Country, Dodge Grand Caravan и Dodge Journey 2009 и 2010 годов выпуска.

Теперь же к данному списку добавляются минифургоны и внедорожники этих же моделей, произведенные с января 2007 года по август 2009 года. По мнению экспертов концерна, во всех этих автомобилях могут иметься неполадки в системе зажигания, которые могут привести к аварии. Ключ зажигания может случайно повернуться, в результате чего прекратится работа двигателя, а также ряда систем автомобиля, в том числе воздушных подушек.

Представители компании подчеркивают, что им неизвестно, чтобы данная неисправность приводила к ДТП, в результате которых пострадали бы люди. Автоконцерн готов бесплатно устранить неполадки.