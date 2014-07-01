Украина снизила производство проката и стали

В Украине за январь-июнь, по оперативным данным, производство стали сократилось по сравнению с первым полугодием 2013 года на 6% - до 15,47 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным объединения, производство общего металлопроката за указанный период снизилось на 7% - до 13,59 млн тонн, выплавка чугуна уменьшилась на 1% – до 14,36 млн тонн.

Объем производства кокса в январе-июне сократился на 4% - до 8,53 млн тонн.

В 2013 году метпредприятия произвели 29,116 млн тонн чугуна, что на 2% больше к 2012 году, 32,675 млн тонн стали (101%) и 29,031 млн тонн общего проката (100%). Производство кокса составило 17,596 млн тонн (93%).