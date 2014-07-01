Украинский ОПК переориентируют с российского на европейский рынок

Оборонно-промышленному комплексу Украины необходимо переориентироваться с российского рынка на европейский, считает временно исполняющий обязанности генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Терещенко.

«Европейский рынок существенно отличается от наших традиционных рынков Азии, Африки или постсоветского пространства. Учитывая евроинтеграционный курс Украины, отечественным субъектам военно-технического сотрудничества придется диверсифицировать научные и производственные связи с иностранными партнерами, налаживать сотрудничество со странами Европы, с членами НАТО», - приводит слова Терещенко пресс-служба "Укроборонпрома".

Вместе с тем, он отметил, что решение концерна о приостановлении военно-технического сотрудничества с РФ, «последовавшее в унисон с заявлением премьер-министра Арсения Яценюка», отражает «осознанную волю нашего народа не сотрудничать с агрессором».

Для предприятий «оборонки» решение переориентироваться на рынок ЕС является достаточно болезненным, поскольку убытки для Украины и России от прекращения ВТС могут измеряться и десятками, а то и сотнями миллионов долларов, сказано в сообщении.

По словам главы концерна, приведенным в релизе, для работы в Европе необходимо руководствоваться не только техническими стандартами НАТО, но и экономическими правилами ЕС. Украинским предприятиям, которые планируют выход на европейский рынок, необходимо будет пройти техническую сертификацию в Европе.

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Как сообщал УНИАН, в марте «Укроборонпром» прекратил поставки оружия и военной техники в Российскую Федерацию.

Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.