Утвержден перечень медтоваров, ввоз которых облагается 7% НДС

Кабинет министров Украины окончательно утвердил перечень медицинских изделий, ввоз которых на таможенную территорию страны подлежит обложению налогом на добавленную стоимость по ставке 7%, классифицировав их по категориям. Соответствующее постановление №216 опубликовано на сайте правительства.

Новым постановлением определено, что облагаться налогом будут «активные медицинские изделия, которые имплантируют», «медицинское изделие» и «медицинское изделие для диагностики in vitro (клиническая лабораторная диагностика)». Все медицинские изделия классифицируются согласно действующим в стране регламентам.

Согласно постановлению, принадлежность товаров к категории «медицинское изделие» будет подтверждаться документом в соответствии с законодательством Украины, который разрешает обращение медицинского изделия.

Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила, что такое решение полностью соответствует практике Евросоюза, который аналогично регламентирует ввоз медицинских изделий на территорию ЕС. В ведомстве считают, что такой подход нивелирует коррупционные факторы, которые присутствуют сейчас, поскольку таможенные органы не будут определять, к какой именно группе относится медицинское изделие при определении ставки налога, она будет определена действующими регламентами.

Ранее, 23 апреля, Кабмин утвердил перечень медизделий, ввоз которых облагается НДС, назвав конкретные изделия – вата, марля, бинты и так далее.

Как сообщал УНИАН, согласно Закону «О предотвращении финансовой катастрофы», вступившему в силу 1 апреля, в Украине вводится НДС в размере 7% на операции по поставкам лекарств. Вместе с тем, изначально норма в законе была прописана недостаточно четко, из-за чего при ввозе лекарств взималось не 7% НДС, а по общей ставке — 20%. Однако Верховная Рада приняла соответствующие изменения, урегулировав взимание НДС на уровне 7%.