Россия возвращается к «пятилеткам»

Российское правительство переходит на планирование экономического и социального развития на более длительный период — план мероприятий по достижению страной целевых показателей будет разрабатываться на 5 лет.

Об этом «Известиям» сообщил высокопоставленный источник в правительстве. По словам собеседника, план будет рассматриваться на заседании правительства и утверждаться специальным постановлением.

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Первый план по достижению определенных целевых показателей должен быть представлен главе государства уже в этом месяце. Он будет сформирован по отраслям — промышленность, транспорт, социальная сфера и т.д. Раз в полгода на заседаниях правительства будут рассматриваться вопросы, связанные с его реализацией.

"Уже давно поднят вопрос, что экономика нашей страны и ее бюджет привязаны к ценам на нефть и газ. Необходимо развивать индустриальную отрасль, машиностроение, рынок труда, наукоемкие технологии, всё то, чем мы гордились при Советском Союзе. Для этого и необходимо ставить задачи на определенный период, как в данном случае, — 5 лет", — пояснил чиновник.

Основной идеей стратегического планирования, а равно и пятилеток, является создание правовой основы для разработки, построения и функционирования комплексной системы планирования социально-экономического развития России, позволяющей решать задачи повышения качества жизни населения, роста российской экономики и обеспечения безопасности страны. В последнее время необходимость такой системы значительно повысилась в силу того, что решения в оборонной, социальной, технологической и экономической сферах приобретают долгосрочный стратегический характер.

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В администрации президента подтвердили, что правительство будет отчитываться по долгосрочным планам по достижению целевых показателей развития страны.