Франция и Германия объединяют производство танков

Германский производитель танков Krauss-Maffei Wegmann GmbH (KMW) и французский оборонный концерн Nexter Systems SA намерены объединиться в единый холдинг с выручкой около 2 млрд евро ($2,7 млрд) и портфелем заказов 6,5 млрд евро ($8,9 млрд), говорится в объединенном релизе компаний, передает ИТАР-ТАСС.

Компания создается на паритетных основах, приступить к созданию холдинга стороны планируют в начале 2015 года после одобрения регулирующих органов.

KMW и Nexter Systems планируют объединиться в военно-промышленную группу, которая сможет конкурировать на международном уровне, сохраняя рабочие места и технологии в Евросоюзе. Стороны рассматривают такое слияние как шаг к консолидации оборонных европейских технологий.

Кроме того, это даст возможность для внедрения единых стандартов и унификации военной техники для стран-участниц НАТО.

Wegmann GmbH - германская машиностроительная компания, основным направлением деятельности которой является производство гусеничных и колесных бронемашин, в том числе танков Leopard, бронеавтомобилей Grizzly, гаубиц PzH.

Nexter Systems - французская компания, выпускающая бронированные транспортные средства, оружие и боеприпасы для армии, ВВС, ВМС и правоохранительных органов. В частности, является производителем французского основного боевого танка Leclerc.