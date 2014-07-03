S&P понизило рейтинг «Донецкстали»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило долгосрочный кредитный рейтинг холдинговой компании группы «Донецксталь» - Fintest Trading Co. Ltd. (Кипр) до уровня "СС" с "ССС" с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

«Пересмотр рейтингов связан с тем, что Fintest вступила в переговоры о выплате долгов с банками. Соглашение должно быть достигнуто в течение ближайших недель. Мы полагаем, что компания продолжит работу с кредиторами, но уже с целью дальнейшей реструктуризации долгов», - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что Fintest Trading должна выплатить порядка 100 млн долл. во втором полугодии 2014 года. «Однако мы ожидаем, что компания не выплатит эту сумму», - отмечают в Standard & Poor's, подчеркивая, что такая точка зрения базируется на слабой оценке ликвидности и ограниченном доступе к внешним финансам.

«Мы ожидаем, что финансовое положение компании и во втором полугодии 2014 года останется слабым в силу снижения цен на коксующийся уголь. Кроме того, головной офис компании находится в Донецкой области – наиболее сложном сейчас регионе Украины, где ведутся активные военные действия. Хотя мы и слышим от менеджмента компании, что экспортные операции и банковские платежи не были подвержены влиянию политической нестабильности», - подчеркивают аналитики.

В то же время они не исключают, что в дальнейшем рейтинг компании может быть снижен до уровня «D» (дефолт).

Справка УНИАН. Fintest Trading – кипрская компания, которая входит в холдинг компаний группы «Донецксталь», подконтрольной бизнесмену Виктору Нусенкису. Fintest Trading имеет мощности по производству коксующегося угля, кокса и черных металлов. Компании принадлежит Покровское месторождение (Донецкая обл.), которое является третьим крупнейшим независимым производителем коксующегося угля в СНГ с объемом добычи 6,9 млн тонн в 2011 году и запасами коксующегося угля свыше 270 млн тонн.

В феврале служба кредитных рейтингов Standard & Poor's вслед за снижением суверенного рейтинга и на фоне роста общегосударственных рисков понизила долгосрочный кредитный рейтинг металлургической и горнодобывающей компании Fintest Trading Co. Ltd. (Fintest Trading) до уровня «CCC».