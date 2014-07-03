ФГИУ настаивает на немедленном утверждении плана санации "Сумыхимпрома"

Об этом говорится в сообщении Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), размещенном на его сайте.

По информации Фонда госимущества, по состоянию на 1 июня т.г. сумма задолженности «Сумыхимпром» перед Пенсионным фондом по уплате страховых взносов составляет 44,6 млн грн и сумма долга по возмещению Пенсионному фонду льготных пенсий - 44,5 млн грн. Общая сумма кредиторской задолженности ПАО "Сумыхимпром" составляет 1,38 млрд грн.

В ФГИУ также сообщили, что на сегодня план санации «Сумыхимпрома» в Фонд на согласование так и не предоставлен, несмотря на неоднократные обращения Фонда госимущества. Как отмечается в сообщении ФГИУ, данный вопрос неоднократно поднимался Фондом и на заседаниях комитета кредиторов, участвовать в которых Фонд, как орган управления, а не кредитор общества, может с правом совещательного голоса. Кроме того, ФГИУ отстаивал необходимость выполнения требований закона о сроках разработки и утверждения плана санации в судах, но его позиция не была поддержана.

В этой связи в Фонде госимущества напомнили, что погашение задолженности предприятия по законодательству осуществляется в рамках выполнения плана его санации, который в течение трех месяцев со дня вынесения постановления о санации должника должен быть разработан управляющим санацией, одобрен комитетом кредиторов, представлен на согласование в Фонд госимущества и на утверждение в суд.

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Как сообщал УНИАН, 24 октября 2011 г. относительно ПАО «Сумыхимпром» было возбуждено производство о банкротстве, после чего 100% акций общества были переданы ФГИУ, а в октябре 2012 г. была введена процедура санации общества.

ФГИУ в июне 2014 г. также начал подготовку к проведению приватизационного конкурса по продаже 92,75% госпакета акций «Сумыхимпрома».

12 июня также планировалось выставить на Восточно-Европейской фондовой бирже два пакета акций компании «Сумыхимпром», составляющих в общей сложности 7,242% уставного фонда, однако торги были отменены в связи с жалобой одного из участников – компании «Бизнес-Инвест».

Справка УНИАН. «Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.