Украина увеличила экспорт своих товаров в ЕС

Объемы экспорта украинских товаров на рынки Евросоюза за январь-май 2014 года увеличились приблизительно на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор департамента европейской интеграции Министерства экономического развития и торговли Украины Вячеслав Цимбал.

«За 5 месяцев уже увеличился экспорт нашей продукции в Европейский Союз приблизительно до 15% по сравнению с этим же периодом прошлого года», - сообщил Цимбал.

«Это данные, которые мы получаем на оперативном уровне относительно экспорта товаров», - уточнил он.

По его словам, такие цифры являются показателем, что отечественный бизнес активно использует все возможности, чтобы полноценно присутствовать на европейском рынке.

В то же время, он отметил, что часть товаров все еще не может попасть на европейский рынок, несмотря на снятие пошлинных ограничений. Причиной этого является несоответствие европейским стандартам безопасности. Наиболее проблемными являются молоко, говядина, свинина и молочная продукция. «Экспортных поставок не было раньше, и нет теперь. Когда мы проведем гармонизацию законодательства и норм в Украине, мы сможем поставлять. Это зависит от того, как будут приниматься законы, и как будут работать сами предприятия», - сказал Цимбал.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, положительное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам января-апреля 2014 года составило 350,6 млн долл., в то время как за аналогичный период 2013 года баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 3,191 млрд долл.

Среди крупнейших стран-партнеров экспорт товаров увеличился в Египет на 42,1%, Польшу - на 18,5%, Германию - на 9%, Китай - на 6,9%, Италию - на 5,4% и Венгрию - на 1,1%. Одновременно, сократился в Россию на 22,6%, Индию - на 10,2% и Турцию - на 7,7%.