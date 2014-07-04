Более миллиона автомобилей марки Subaru будут отозваны по всему миру

Японская корпорация Fuji Heavy Industries Ltd. приняла решение об отзыве более 1,18 млн автомобилей марки Subaru по всему миру в связи с выявленными дефектами, передает ПРАЙМ.

Отзыву подлежат модели Forester, Legacy, Outback и Impreza, сошедшие с конвейеров в период с 2005 по текущий год. Основная часть отзываемых машин - более 810 тыс. - были реализованы в США и Китае. Поводом для дополнительного технического обслуживания стал дефект в тормозной системе, в результате которого трубки для подачи масла в ней подвергаются сильной коррозии из-за контакта с противогололедными материалами и со временем начинают протекать.

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