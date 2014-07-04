В Украине сократилась добыча угля

Угледобывающие предприятия Украины в январе-июне 2014 года снизили добычу угля на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 40,577 млн тонн.

Об этом сообщает Профсоюз работников угольной промышленности со ссылкой на данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

При этом в сообщении отмечается, что государственные шахты в январе-июне 2014 года увеличили добычу угля на 10,9% - до 12,392 млн тонн.

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В июне добыча угля в Украине составила 6,136 млн тонн. На государственных шахтах было добыто 1,937 млн тонн угля, что на 2,7% больше июня 2013 года.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в 2013 году сократили добычу угля по сравнению с 2012 годом на 2,6% - до 83,697 млн тонн.

По итогам 2012 года добыча угля в Украине увеличилась на 4,75% - до 85,745 млн тонн по сравнению с 81,859 млн тонн в 2011 году.