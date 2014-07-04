Порошенко назначил нового гендиректора «Укроборонпрома»

Соответствующий указ размещен на официальном сайте президента Украины.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Романа Романова генеральным директором государственного концерна «Укроборонпром». Соответствующий указ размещен на официальном сайте президента Украины. Читайте такжеНа предприятии "Укроборонпрома" началась кадровая чистка Другим указом Порошенко освободил Юрия Терещенко от временного исполнения обязанностей генерального директора «Укроборонпрома».

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