«Лугансктепловоз» приостановил работу из-за боевых действий

Крупнейший в Украине и Восточной Европе производитель тягового подвижного состава для железных дорог «Лугансктепловоз» временно приостановил работу с понедельника, 7 июля, из-за боевых действий.

Как сообщил УНИАН представитель предприятия, руководство «Лугансктепловоза» вечером 6 июля сообщило в телефонном режиме своим работникам о временной приостановке работы завода с понедельника. По словам работников, возле территории предприятия находится боевая техника армии самопровозглашенной «Луганской народной республики». К тому же вчера, 6 июля, в районе завода сепаратисты вели артобстрел.

Читайте такжеСНБО планирует полную блокаду террористов в Донецке и Луганске

Как сообщал УНИАН, 5 июля, силы АТО освободили от террористов Славянск и Краматорск. Боевики, которые оставили эти города,зашли в Луганск и Донецк.