В Украине цены промпроизводителей выросли на 3,6%

В Украине цены производителей промышленной продукции в июне по сравнению с маем 2014 года выросли на 3,6%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Согласно сообщению, в годовом выражении (по сравнению с июнем 2013 года) цены производителей промпродукции выросли на 15,9%, с начала года (июнь 2014 года к декабрю 2013 года) - на 18%.

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Как сообщал УНИАН, цены производителей промпродукции в Украине в мае по сравнению с апрелем 2014 года выросли на 4,3%, в годовом выражении - на 8,8%, с начала года - на 13,9%.

В 2013 году цены производителей промпродукции в Украине выросли на 1,7%.