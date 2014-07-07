Украина ничего не потеряет, прекратив военно-техническое сотрудничество с РФ – эксперт

Украина ничего не потеряет из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией, так как переориентируется на другие рынки и внутреннее перевооружение.

Такое мнение в ходе интернет-конференции высказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

«Украина торгует оружием как минимум с 60 странами мира. О готовности к переориентации, кроме того, говорят и западные оборонные компании, на которые раньше приходилось не более 2-3% украинского ВТС (военно-технического сотрудничества - УНИАН). Плюс - внутренний рынок. С 3-5% его можно увеличить до 20-25% уже в первые два года. Таким образом, ничего украинская оборонка не потеряет», - отметил Бадрак.

По его словам, за последнее десятилетие Украина сократила военно-техническое сотрудничество с Россией приблизительно вдвое - до 15% от общих объемов ВТС, что эквивалентно 250-280 млн долл. в 2013 году.

Среди крупнейших заказов РФ эксперт называет обслуживание российских межконтинентальных баллистических ракет РС-20 "Воевода", поставку авиационных двигателей для вертолетов и самолетов, комплектующих для большого спектра авиационной техники, комплектующих для наземных систем противотанкового ракетного комплекса "Хризантема", а также машинокомплектов самолета Ан-140 для Минобороны и газовых турбин для военно-морской техники.

Вместе с тем, Бадрак уверен, что оборонно-промышленный комплекс Украины может быть востребован на мировом рынке вооружения благодаря мощному интеллектуальному потенциалу предприятий ОПК.

«Есть все возможности войти в международные клубы по созданию и производству новых систем вооружения, как, например, Польша и Чехия. А Украина имеет на порядок больший потенциал оборонной промышленности, чем упомянутые страны», - подчеркнул он.

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Эксперт также отметил, что наиболее востребованной и конкурентоспособной продукцией украинского ОПК являются высокоточные средства поражения киевского КБ "Луч", радиолокационные системы холдинговой компании "Укрспецтехника" и научно-производственного комплекса «Искра» (Запорожье), легкая бронетехника разработки харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А.А.Морозова (БТР-4, БТР- 3Е), а также колесная техника «АвтоКраза» (г. Кременчуг).

Кроме того, Бадрак подчеркнул востребованность продукции ведущего в Украине предприятия по выпуску авиационных двигателей "Мотор Сич", госпредприятия "Зоря-Машпроект", а также харьковского машиностроительного завода "ФЭД", которая пользуется спросом во всем мире.

Как сообщал УНИАН, в июне президент Украины Петр Порошенко запретил сотрудничество с Россией в военной сфере.

После аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске.

В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.