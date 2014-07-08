Бразилия вводит антидемпинговые пошлины на импорт бесшовных труб из Украины

Бразилия вводит временные антидемпинговые пошлины на импорт украинских бесшовных труб из углеродистой стали диаметром 141,3 мм сроком на 6 месяцев.

Об этом сообщается на сайте палаты по внешней торговле Бразилии.

Согласно сообщению, временные антидемпинговые пошлины составляют от 145,78 долл./тонна для компаний "Интерпайп Нико тьюб" и "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод". Для других компаний пошлина составляет до 637,74 долл./тонна.

Как сообщал УНИАН, в феврале Министерство развития, промышленности и внешней торговли Бразилии инициировало антидемпинговое расследование в отношении импорта ряда бесшовных труб из углеродистой стали происхождением из Украины.

Под изучение попала импортная трубная продукция нефтегазового сортамента диаметром не более 5 дюймов (12,7 см), которая поставлялась с октября 2012 года по сентябрь 2013 года.

Это было связано с тем, что Украинская продукция поставлялась на бразильский рынок по ценам в среднем 1076 долл./тонну, тогда как трубы местного производства стоили порядка 1785 долл./тонну.

Справка УНИАН. «Интерпайп» - международная вертикально интегрированная трубно-колесная группа компаний, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

Собственником компании является украинский бизнесмен Виктор Пинчук.