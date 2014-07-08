Украина утроила антидемпинговые пошлины на селитру из России

Межведомственная комиссия Украины по международной торговле в рамках проведения промежуточного пересмотра антидемпинговых мер относительно импорта в Украину аммиачной селитры из Российской Федерации приняла решение о повышении таможенной пошлины для российских поставщиков до 36,03% с 11,91%.

Об этом говорится в сообщении комиссии, опубликованном в правительственной газете «Урядовый курьер.

При этом антидемпинговая пошлина для российского производителя аммиачной селитры «Дорогобуж» повышена до 20,51% с 9,76%, а для «МХК «Еврохим», как и для других поставщиков, - до 36,03% с 10,78%.

В Межведомственной комиссии отметили, что во втором квартале 2012 года – первом квартале 2013 года импорт в Украину селитры из России осуществлялся по демпинговым ценам. В частности, уровень демпинговой маржи у компании «Дорогобуж» составил 40,5%, а у «МХК «Еврохим» и других российских импортеров - 82,2%.

Срок действия антидемпинговых пошлин для российских производителей аммиачной селитры продлен на пять лет.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году Украина сроком на 5 лет ввела антидемпинговые пошлины для производителей аммиачной селитры из РФ, установив их на уровне 11,91%. Для компаний «Дорогобуж» и «МХК «Еврохим» пошлины были установлены на уровне 10,78%, так как они сотрудничали с Министерством экономики Украины.