Киев просит ЕС создать гарантийный фонд для украинских экспортеров

Вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает международным донорам в свете реализации зоны свободной торговли между Украиной и ЕС создать гарантийный фонд для украинских экспортеров и зарубежных инвесторов.

Такое предложение Гройсман озвучил во вторник в Брюсселе во время заседания группы высокого уровня по вопросам координации международной помощи Украине, передает собственный корреспондент агентства УНИАН.

Украинский вице-премьер отметил, что создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС должно дать толчок для повышения конкурентной возможности украинской продукции. Но, по словам Гройсмана, переходный адаптационный период „осложняется тем, что на Украину оказывается значительное экономическое давление”. „Поэтому необходимы конкретные инструменты для тех производителей, которым необходимо перестроиться в условиях закрытия традиционных рынков сбыта. В этом контексте заслуживает внимания идея создания гарантийного фонда для Украины, который был бы направлен на поддержку как украинских экспортеров, так и зарубежных инвесторов”, - считает вице-премьер.

„Наиболее инвестиционно привлекательными для наших партнеров секторами экономики мы считаем модернизацию энергетики и развитие агропромышленного комплекса”, - отметил Гройсман.

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Относительно стратегических задач, которые стоят перед украинским правительством и нуждаются в помощи со стороны наших международных партнеров, он отметил, что к „самым главным отнес два сектора”. „Это сектор энергетической независимости и безопасности. Диверсификация источников поставок энергии, с одной стороны, и усиление мер по энергоэффективности во всех сферах жизнедеятельности, с другой, - это те два приоритета, на которые мы хотели бы направить совместные усилия”, - отметил Гройсман.

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Второй задачей вице-премьер назвал преодоление коррупции. „Не столько преодоление, сколько ее уничтожение, потому что это является огромной проблемой для нашей страны. Мы должны обеспечить проведение масштабных реформ в системе управления страной и децентрализации власти”, - подчеркнул он.