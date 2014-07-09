Украина увеличит объемы производства оружия - президент

Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил после встречи с силовиками в Славянске.

«Сегодня мой первый заместитель вместе с новоназначенным главой Укроборонпрома, вместе с представителями Генерального штаба, заместителями Министра обороны и представителями МВД провели совещание, где подготовят на мое утверждение изменения в государственный оборонный заказ», - сказал Глава государства.

Он отметил, что при формировании этого заказа и производстве «будет в полном объеме использован тот опыт, который украинские Вооруженные Силы, Национальная гвардия приобрели во время боевых действий на Востоке».

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«Не будет больше расходования миллиардов народных средств, средств налогоплательщиков на никому не нужные научные программы, которые служили лишь элементом хищения. Сегодня украинское производство будет загружено системами высокоточного оружия, украинскими беспилотниками, всем, в чем нуждается украинская армия - начиная от бронежилетов и заканчивая тепловизорами », - отметил Петр Порошенко.

«Украинская армия сможет воевать эффективно, мобильно, профессионально», - резюмировал Глава государства.