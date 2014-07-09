«Лугансктепловоз» частично возобновил работу
15:43, 09 июля 2014Промышленность
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Предприятие приостановило работу с понедельника из-за боевых действий
«Лугансктепловоз» частично возобновил работу / luganskteplovoz.com
Крупнейший в Украине и Восточной Европе производитель тягового подвижного состава для железных дорог «Лугансктепловоз» со вторника, 8 июля, частично возобновил работу.
Как сообщил УНИАН представитель предприятия, со вчерашнего дня, 8 июля, руководители цехов начали вызывать некоторых работников на их рабочие места для дальнейшего выполнения заказов.
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Как сообщал УНИАН, «Лугансктепловоз» приостановил работу с понедельника, 7 июля, из-за боевых действий.
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