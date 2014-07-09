Зарубежные банки из-за санкций перестают кредитовать сырьевой сектор России

Российские производители сырья, в том числе ЛУКОЙЛ и «Роснефть», вследствие санкций ощутили нехватку кредитов от иностранных банков, которые сократили кредитование отрасли до минимума с 2009 года, сообщает Прайм со ссылкой на Bloomberg.

Объем синдицированных кредитов за полгода снизился на 82%, до 3,5 миллиарда долларов. Объем кредитования мировой сырьевой отрасли при этом сократился на 2%, до 344,2 миллиарда долларов.

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В этом году российским корпоративным заемщикам предстоят выплаты по международным кредитам на 191 миллиард долларов - около 9,6% ВВП.

«После того, как события стали разворачиваться, банки отступили, - сказал в телефонном интервью 30 июня глава подразделения кредитного финансирования в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Citigroup Inc. Дэвид Басра. - Не то что бы банки сомневались в способности компаний погасить кредиты, но в условиях действия санкций сотрудничать просто не хочется».

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