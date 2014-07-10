"Антонов" покажет новый самолет на аэрокосмической выставке в Британии

Как сообщает пресс-служба ГП "Антонов", Ан−178, первый полет которого запланирован на начало 2015 года, обладает грузоподъемностью до 18 т и сможет выполнять задачи в рамках материально−технического обеспечения войск, парашютное десантирование небольших подразделений военных и грузов на платформах, транспортировать раненных и легкую технику, доставлять оборудование и двигатели.

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Кроме того, особенностью Ан−178 является возможность перевозки всех существующих в мире типов пакетируемых грузов (в контейнерах и на поддонах), говорится в сообщении. Этот самолет получит возможность базирования на аэродромах всех типов.

Самолет будет оснащен двумя реактивными двигателями, которые по сравнению с четырьмя турбовинтовыми, используемыми на многих транспортных самолетах, при одинаковом расходе топлива имеют практически на 40% большую крейсерскую скорость.

В ГП оценили потребность рынка в этом самолете в 200 машин на период до 2032 года.

Как сообщает пресс-служба, кроме Ан-178, ГП представит на выставке военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан−70, дальнейшую программу развития тяжелого транспортного самолета Ан−124−100 "Руслан", программу развития семейства региональных реактивных самолетов Ан−148/Ан−158, а также ряд новых проектов.