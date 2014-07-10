Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК вернут государству

Фонд государственного имущества Украины проведет оценку целостных имущественных комплексов Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината с целью возвращения их в управление государства, говорится в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» от 9 июля т.г.

В частности, ФГИУ объявил конкурс по отбору оценщиков целостных имущественных комплексов Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК, которые состоятся 23 июля т.г.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества в июне т.г. по поручению Кабинета министров Украины уведомил «Крымский титан», контролируемый бизнесменом Дмитрием Фирташем, о намерении не продолжать договора аренды целостных имущественных комплексов Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК.

Как отметили в Кабмине, данное решение должно остановить скрытый процесс приватизации данных предприятий.

Справка УНИАН. 24 января 2012 года по итогам судебных разбирательств «Крымский Титан» и Фонд госимущества подписали мировое соглашение, в соответствии с которым стороны договорились о продлении срока аренды «Крымским Титаном» Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК до сентября 2014 года.

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Срок действия договоров аренды Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината заканчивается 5 сентября 2014.