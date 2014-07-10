Порошенко готов к переговорам с реальными представителями Донбасса - шахтерами и металлургами

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов к переговорам о дальнейшей судьбе Донбасса со всеми, кто реально представляет население региона и готов к политическому диалогу. Во время своей рабочей поездки в Славянск глава государства высказал мнение, что для возобновления переговоров необходимо расширить круг представителей Донбасса.

Президент подчеркнул, что переговоры должны быть "возобновлены с настоящими хозяевами Донбасса: металлургами, шахтерами, с людьми, которые сегодня представляют наибольшую силу, но были зажаты силой оружия". Петр Порошенко подчеркнул, что готов к диалогу со всеми, кто разделяет его видение мирного плана для Донбасса, "кто готов сегодня сложить оружие, воспользоваться будущей амнистией, кто готов к политическому диалогу, чтобы выбрать новую власть, к децентрализации власти, готов, чтобы сегодня, наконец, на Донбасс пришел мир".

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец считает, что переговоры – единственный выход из ситуации, сложившейся на Донбассе. «Об этом неоднократно говорил Ринат Ахметов, теперь об этом говорит новоизбранный президент. Очевидно, что с помощью оружия ничего не решить. ДНР и ЛНР – это кучка недалеких вооруженных до зубов людей, тогда как шахтеров и металлургов на Донбассе – сотни тысяч. Это и есть реальная сила региона. Во многом благодаря их усилиям в июне от сепаратистов был освобожден Мариуполь – причем без потерь со стороны мирного населения. Очевидно, что на поддержку именно этих людей рассчитывает Петр Порошенко», - говорит господин Волынец.