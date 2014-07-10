Производителей могут обязать самостоятельно утилизировать тару

Группа народных депутатов предлагает Верховной Раде обязать производителей самостоятельно утилизировать и перерабатывать отходы упаковки, а также стимулировать использование вторичного сырья в перерабатывающей промышленности.

Текст соответствующего законопроекта «Об упаковке и отходах упаковки» опубликован на сайте Верховной Рады.

«Целью проекта закона является установление правовых основ и гармонизация законодательства Украины с законодательством ЕС в сфере обращения с упаковкой и ее отходами с целью создания в Украине системы раздельного сбора, комплексной переработки и утилизации отходов упаковки, увеличения объемов использования в качестве вторичного сырья», - говорится в пояснительной записке.

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Законопроект обязывает производителей обеспечивать переработку и утилизацию отходов упаковки либо непосредственно, либо путем передачи этих обязанностей уполномоченной компании по утилизации. При этом производители будут обязаны обеспечить осуществление раздельного сбора отходов, прием отходов от потребителя, а также оборудование санкционированных мест средствами для их раздельного сбора.

Законопроект регламентирует нормы утилизации в течение 5 лет со дня его принятия. К примеру, в первый год утилизации подлежит не менее 22% бумажных и картонных упаковок, в пятый год – минимум 56%, стеклянных – 22% и 57%, пластмассовых – 8% и 22% соответственно. Кроме того, закон обяжет производителей отчитываться перед уполномоченными государственными органами о выполнении норм утилизации.

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Предусмотрена также возможность создания неприбыльной уполномоченной компании по утилизации, которая создается самими производителями упаковки и аккредитуется ответственными государственными органами. Такая уполномоченная компания выполняет обязанности по утилизации упаковки своих участников-основателей.

Как сообщал УНИАН, в конце мая представители 20 бизнес-ассоциаций призвали Кабинет министров ликвидировать государственную монополию на утилизацию отходов упаковки.

В Украине на сегодняшний день показатель утилизации упаковки не превышает 4%, в то время как действующая в ЕС система расширенной ответственности производителя обеспечивает утилизацию до 60% таких отходов.

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Справка УНИАН. Единственным уполномоченным предприятием, которое отвечает за построение на общенациональном уровне системы сбора и утилизации отходов как вторичного сырья, а также за организацию системы раздельного сбора твердых бытовых отходов является государственное предприятие «Укрэкоресурсы», созданное в 2001 году.

В структуру госпредприятия по состоянию на конец 2012 года входили 26 представительств в Украине, три комплекса по переработке отходов, информационно-аналитический и санитарно-медицинский центр. В 2012 году предприятие получило доходы в размере 120 млн грн.