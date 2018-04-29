Директор завода: Краматорску повезло больше, чем Славянску

- Юрий Григорьевич, как Краматорск пережил три месяца присутствия вооруженных боевиков?

- Город переживал шок. Террористы вели обстрел жилых кварталов и густонаселенных улиц из танков и минометов. И самое главное, самое страшное - обстрелы производились из разных мест, чтобы это выглядело так, словно стреляла украинская армия. К примеру, боевики миномет поставили в детском садике, стрельнули и убежали. Естественно, ответная реакция идет по этому месту. То есть, все очень быстро перешло в войну. Причем в очень жестокую войну. Боевики применяли подлую тактику прикрытия мирными жителями.

Последние два месяца у нас город был как Чернобыльская зона. Милиция находилась в руках террористов, большая часть банков, прокуратура, суды, почта не работали. По центральной улице возвращаюсь вечером с работы, а ни одного человека нет. Люди боялись выходить на улицы. И на машинах боялись ездить – их отбирали под дулом автомата. Кто не отдавал - расстреливали. Сейчас в городе стало больше людей, появился транспорт, жизнь потихоньку налаживается.

- Промышленные предприятия города в то время работали?

- В Краматорске находятся 4 крупных завода, и все они работали. По-разному сместили графики, но работали.

- Насколько сильно пострадал Краматорск?

- Все познается в сравнении. Если сравнивать Краматорск со Славянском и Семеновкой, то Краматорску повезло. Конечно, зданий много пострадало, но поскольку город большой, то в общем количестве это не так существенно.

- Электроэнергия в город подается?

- Электроэнергия подается в город в ограниченном режиме, по графику. По завершению боевых действий электрики выявили, что 50-70% провода перебито. Поэтому его нужно менять или латать. Этим сейчас занимаются.

- Подача воды восстановлена?

- Воды сейчас в городе нет. Перебит канал Северский «Донецк-Донбасс», а от него шла подача воды в большинство городов Донецкой области.

- А как же люди без воды обходятся?

- Запасаются - мы же в военное время живем. Переживем, это - не самое страшное, вот у кого-то крыши на доме нет, у кого-то - разбиты окна, причем окон разбитых нереально много. Взрывные волны от выстрелов были настолько сильные, что если в 9-этажку попадал снаряд, то окна вылетали и в этой 9-этажке, и в близлежащих.

- А как работал Ваш завод во время захвата города террористами?

- Апрель и май мы работали более-менее нормально, поскольку не было жестоких обстрелов. Мы работали и в ночное время. Единственное - отменили пересменку в 12 часов ночи. С трех смен перешли на 12-ти часовой график, менялись в 7 часов вечера и 7 часов утра. То есть, с 7 до 7 работали.

- Значит, даже во время ведения боевых действий террористами люди продолжали работать ночью…

- Когда начались жестокие обстрелы и стали гибнуть люди, работники перестали ходить в ночную смену. Они просто боялись, особенно после обстрела нашего завода, когда в один цех уложили 17 снарядов с миномета. Тем не менее, в этих тяжелых условиях - при блокировании казначейства, при отсутствии выплаты пенсий, финансирования бюджетной сферы - люди понимали, что за что-то нужно жить, и основная масса сотрудников завода работала. То есть, практически под пулями, под осколками, прячась по 2-3 раза за рабочую смену в бомбоубежище.

- В таких условиях завод отставал от графика выполнения производственного плана?

- Отставал, особенно в июне. То есть, если мы май работали с загрузкой 78%, то в июне - 62%. При этом заказы есть и их нужно выполнять, хоть сроки в связи с военными действиями отложены.

- Скажите, кто вступал в ряды террористов и поддерживал их? Среди них были работники заводов Краматорска?

- В основной массе - не работники заводов, с заводов - единицы. Скажем, на тысячу человек это - 4-5 человек. Как правило, вступали в ряды боевиков те, кто уволился с завода или кого уволили по разным причинам, допустим сокращение численности штата, то есть, когда отобрали лучших, а кто-то оказался вне команды. Поддерживали террористов безработные, наркоманы и пьяницы.

- Они получали за это деньги?

- Я не знаю, сколько им платили, но не думаю, что террористам помагали бесплатно.

- Почему население Донбасса сразу не способствовало украинским силовикам в борьбе с террористами?

- Когда в апреле армия зашла в Краматорск, то боевики говорили населению, что она пришла давить наш город. Наверное, сыграли роль и заявления отдельных политиков, что нужно обмотать Донбасс колючей проволокой или поставить его на колени. А потом когда начали стрелять, пресса, телеканалы, особенно российские, стали демонстрировать, что это так и будет. Поэтому армию встречали очень негативно. Но по прошествии полтора месяца, когда люди увидели, что минометы затягивают на 9-этажные здания, во дворы жилых домов, на территории школ и оттуда стреляют, стало все понятно.

- Боевики осуществляли попытки захвата Вашего завода?

- Захвата не было, но приходили несколько раз на предприятие разные составы террористов. Я думаю, что, наверняка, с подачи моих рабочих. Поскольку была несвоевременная выплата заработной платы и люди привели боевиков, чтобы как-то напугать директора.

Я объяснил рабочим причины задержки выплаты заработной платы - нарушилась платежная система, поэтому не было денег, чтобы платить вовремя зарплату, кроме этого, были задержки с поступлениями. А люди посчитали, что так называемые ДНРовцы им помогут. Ну, говорю, если вы можете оказать содействие, давайте, помогайте выколачивать деньги из заказчиков. Естественно, помощи от них для людей никакой не было.

- С чем была связана задержка с оплатой изготовленной продукции?

- Нарушилась работа системы логистики, поэтому появились опасения заказчиков по оплате продукции. Допустим, мы для кого-то взялись изготовить оборудование, платеж за него - перед отгрузкой. При этом российские покупатели говорят: вы нам отгрузите, а потом мы вам заплатим. В таких условиях мы очень рискуем.

Я станок отправлял в Корею, его нужно было в контейнерах везти в Одессу. Контейнеры таможенник запаковывает на заводе, я «таможу» груз, на нем ставят пломбы. Но только 4 машины выехали с территории завода, сразу же приезжают «ребята» и говорят – распаковываем, будем проверять. Беззаконие тотальное! Ну вскрыли они контейнеры и оставили все как есть, а потом мы по новой «таможили» и за это платили дополнительные деньги.

Вначале мы договорились, что за продукцию заказчики платят нам 50% на заводе, а 50% - в порту. Потом, когда возникла тяжелая ситуация, заказчики сказали, что не заплатят нам такой большой аванс, дали 10%, а остаток потом по аккредитиву заплатили в порту.

- Ваше предприятие попадало под обстрелы боевиков?

- Наше предприятие пострадало больше других заводов в городе. Повреждены два цеха, один из них очень сильно - выведены из строя два дорогостоящих станка, сильно повреждено здание, разрушена крыша. Люди работают под открытым небом. Мы сделали временные укрытия над станками. Благо, сейчас лето.

- Вы подсчитывали сумму ущерба?

- Мы сейчас занимаемся проектом восстановления здания цеха, поскольку удар снаряда был колоссальной силы. По предварительным нашим подсчетам, чтобы восстановить литейный цех, по которому стреляли в мае, и механообрабатывающий цех необходимо 11,5 млн грн.

- Часть жителей Донбасса была вынуждена покинуть свои дома из-за действий боевиков. Много ли рабочих завода уехали из Краматорска за время проведения АТО?

- Когда активизировались боевые действия, люди стали все бросать и уезжать. Брать отпуска без оплаты и рассчитываться, уезжать в разные стороны по Украине и на территорию России.

На прошлой неделе в связи с напряженной ситуацией, начавшейся в конце июня, мы работали в дежурном режиме, то есть, основную массу людей я отпустил и только в понедельник вышли на работу. Тогда работали 280 человек из 700. На сегодняшний день 350 человек работают - половина штата завода.

- Украинские военные освободили Краматорск от террористов. Когда Вы ожидаете возвращения остальных рабочих на завод?

- Люди понемногу приезжают, мы их обзваниваем. Просто была проблема выехать, а теперь проблема приехать. Думаю, что большинство вернется к концу месяца.

- Какие, на Ваш взгляд, первоочередные задачи правительства в налаживании жизни в Краматорске?

- В первую очередь, это - здоровье людей. Уже есть данные, что в Краматорске за время боевых действий погибли 50 человек, 142 были ранены. У меня один из заводчан погиб, двое ранены. Думаю, в первую очередь, нужно обратить внимание на здоровье людей, а потом на их жилье.

Александр Гречко (УНИАН)

*** Краматорский завод тяжелого станкостроения, введенный в эксплуатацию 24 февраля 1941 года, - крупное машиностроительное предприятие Донецкой области, которое выпускает универсальные, специальные станки, предназначенные для энергетической, металлургической, нефтегазовой промышленности, машиностроения и железнодорожного транспорта. Предприятие также выполняет модернизацию и сервисное обслуживание станков как собственного производства, так и других предприятий-производителей. Станки ПАО КЗТС на сегодня эксплуатируются на предприятиях тяжелой индустрии более чем в 40 странах мира.