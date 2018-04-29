После освобождения силами АТО Краматорска жители вернули городу его родные цвета – желтый и голубой / podrobnosti.ua

Директор завода: Краматорску повезло больше, чем Славянску

18:25, 10 июля 2014
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О том, что происходило в Краматорске во время захвата города террористами, как работали предприятия, кто помогал бандитам и что происходит сейчас – после победы сил АТО рассказал УНИАН директор Краматорского завода тяжелого станкостроения Юрий Бондарь.

После освобождения силами АТО Краматорска жители вернули городу его родные цвета – желтый и голубой / podrobnosti.ua

- Юрий Григорьевич, как Краматорск пережил три месяца присутствия вооруженных боевиков?

- Город переживал шок. Террористы вели обстрел жилых кварталов и густонаселенных улиц из танков и минометов. И самое главное, самое страшное - обстрелы производились из разных мест, чтобы это выглядело так, словно стреляла украинская армия. К примеру, боевики миномет поставили в детском садике, стрельнули и убежали. Естественно, ответная реакция идет по этому месту. То есть, все очень быстро перешло в войну. Причем в очень жестокую войну. Боевики применяли подлую тактику прикрытия мирными жителями.

Последние два месяца у нас город был как Чернобыльская зона. Милиция находилась в руках террористов, большая часть банков, прокуратура, суды, почта не работали. По центральной улице возвращаюсь вечером с работы, а ни одного человека нет. Люди боялись выходить на улицы. И на машинах боялись ездить – их отбирали под дулом автомата. Кто не отдавал - расстреливали. Сейчас в городе стало больше людей, появился транспорт, жизнь потихоньку налаживается.

Террористы уничтожили треть городского транспорта Краматорска / ipress.ua

- Промышленные предприятия города в то время работали?

- В Краматорске находятся 4 крупных завода, и все они работали. По-разному сместили графики, но работали.

- Насколько сильно пострадал Краматорск?

- Все познается в сравнении. Если сравнивать Краматорск со Славянском и Семеновкой, то Краматорску повезло. Конечно, зданий много пострадало, но поскольку город большой, то в общем количестве это не так существенно.

- Электроэнергия в город подается?

- Электроэнергия подается в город в ограниченном режиме, по графику. По завершению боевых действий электрики выявили, что 50-70% провода перебито. Поэтому его нужно менять или латать. Этим сейчас занимаются.

- Подача воды восстановлена?

- Воды сейчас в городе нет. Перебит канал Северский «Донецк-Донбасс», а от него шла подача воды в большинство городов Донецкой области.

- А как же люди без воды обходятся?

- Запасаются - мы же в военное время живем. Переживем, это - не самое страшное, вот у кого-то крыши на доме нет, у кого-то - разбиты окна, причем окон разбитых нереально много. Взрывные волны от выстрелов были настолько сильные, что если в 9-этажку попадал снаряд, то окна вылетали и в этой 9-этажке, и в близлежащих.

- А как работал Ваш завод во время захвата города террористами?

- Апрель и май мы работали более-менее нормально, поскольку не было жестоких обстрелов. Мы работали и в ночное время. Единственное - отменили пересменку в 12 часов ночи. С трех смен перешли на 12-ти часовой график, менялись в 7 часов вечера и 7 часов утра. То есть, с 7 до 7 работали.

- Значит, даже во время ведения боевых действий террористами люди продолжали работать ночью…

- Когда начались жестокие обстрелы и стали гибнуть люди, работники перестали ходить в ночную смену. Они просто боялись, особенно после обстрела нашего завода, когда в один цех уложили 17 снарядов с миномета. Тем не менее, в этих тяжелых условиях - при блокировании казначейства, при отсутствии выплаты пенсий, финансирования бюджетной сферы - люди понимали, что за что-то нужно жить, и основная масса сотрудников завода работала. То есть, практически под пулями, под осколками, прячась по 2-3 раза за рабочую смену в бомбоубежище.

Результаты диверсионной операции сепаратистов в ночь с 9 на 10 июня в Краматорске / mungaz.net

- В таких условиях завод отставал от графика выполнения производственного плана?

- Отставал, особенно в июне. То есть, если мы май работали с загрузкой 78%, то в июне - 62%. При этом заказы есть и их нужно выполнять, хоть сроки в связи с военными действиями отложены.

- Скажите, кто вступал в ряды террористов и поддерживал их? Среди них были работники заводов Краматорска?

- В основной массе - не работники заводов, с заводов - единицы. Скажем, на тысячу человек это - 4-5 человек. Как правило, вступали в ряды боевиков те, кто уволился с завода или кого уволили по разным причинам, допустим сокращение численности штата, то есть, когда отобрали лучших, а кто-то оказался вне команды. Поддерживали террористов безработные, наркоманы и пьяницы.

- Они получали за это деньги?

- Я не знаю, сколько им платили, но не думаю, что террористам помагали бесплатно.

- Почему население Донбасса сразу не способствовало украинским силовикам в борьбе с террористами?

- Когда в апреле армия зашла в Краматорск, то боевики говорили населению, что она пришла давить наш город. Наверное, сыграли роль и заявления отдельных политиков, что нужно обмотать Донбасс колючей проволокой или поставить его на колени. А потом когда начали стрелять, пресса, телеканалы, особенно российские, стали демонстрировать, что это так и будет. Поэтому армию встречали очень негативно. Но по прошествии полтора месяца, когда люди увидели, что минометы затягивают на 9-этажные здания, во дворы жилых домов, на территории школ и оттуда стреляют, стало все понятно.

- Боевики осуществляли попытки захвата Вашего завода?

- Захвата не было, но приходили несколько раз на предприятие разные составы террористов.  Я думаю, что, наверняка, с подачи моих рабочих. Поскольку была несвоевременная выплата заработной платы и люди привели боевиков, чтобы как-то напугать директора.

Я объяснил рабочим причины задержки выплаты заработной платы - нарушилась платежная система, поэтому не было денег, чтобы платить вовремя зарплату, кроме этого, были задержки с поступлениями. А люди посчитали, что так называемые ДНРовцы им помогут. Ну, говорю, если вы можете оказать содействие, давайте, помогайте выколачивать деньги из заказчиков. Естественно, помощи от них для людей никакой не было.

Сепаратисты безуспешно пытались захватить спецтехнику на Новокраматорском машиностроительном заводе / obozrevatel.com

- С чем была связана задержка с оплатой изготовленной продукции?

- Нарушилась работа системы логистики, поэтому появились опасения заказчиков по оплате продукции. Допустим, мы для кого-то взялись изготовить оборудование, платеж за него - перед отгрузкой. При этом российские покупатели говорят: вы нам отгрузите, а потом мы вам заплатим. В таких условиях мы очень рискуем.

Я станок отправлял в Корею, его нужно было в контейнерах везти в Одессу. Контейнеры таможенник запаковывает на заводе, я «таможу» груз, на нем ставят пломбы. Но только 4 машины выехали с территории завода, сразу же приезжают «ребята» и говорят – распаковываем, будем проверять. Беззаконие тотальное! Ну вскрыли они контейнеры и оставили все как есть, а потом мы по новой «таможили» и за это платили дополнительные деньги.

Вначале мы договорились, что за продукцию заказчики платят нам 50% на заводе, а 50% - в порту. Потом, когда возникла тяжелая ситуация, заказчики сказали, что не заплатят нам такой большой аванс, дали 10%, а остаток потом по аккредитиву заплатили в порту.

- Ваше предприятие попадало под обстрелы боевиков?

- Наше предприятие пострадало больше других заводов в городе. Повреждены два цеха, один из них очень сильно - выведены из строя два дорогостоящих станка, сильно повреждено здание, разрушена крыша. Люди работают под открытым небом. Мы сделали временные укрытия над станками. Благо, сейчас лето.

- Вы подсчитывали сумму ущерба?

- Мы сейчас занимаемся проектом восстановления здания цеха, поскольку удар снаряда был колоссальной силы. По предварительным нашим подсчетам, чтобы восстановить литейный цех, по которому стреляли в мае, и механообрабатывающий цех необходимо 11,5 млн грн.

- Часть жителей Донбасса была вынуждена покинуть свои дома из-за действий боевиков. Много ли рабочих завода уехали из Краматорска за время проведения АТО?

- Когда активизировались боевые действия, люди стали все бросать и уезжать. Брать отпуска без оплаты и рассчитываться, уезжать в разные стороны по Украине и на территорию России.

На прошлой неделе в связи с напряженной ситуацией, начавшейся в конце июня, мы работали в дежурном режиме, то есть, основную массу людей я отпустил и только в понедельник вышли на работу.  Тогда работали 280 человек из 700. На сегодняшний день 350 человек работают - половина штата завода.

Краматорск после освобождения от сепаратистов / goodvin.info

- Украинские военные освободили Краматорск от террористов. Когда Вы ожидаете возвращения остальных рабочих на завод?

- Люди понемногу приезжают, мы их обзваниваем. Просто была проблема выехать, а теперь проблема приехать. Думаю, что большинство вернется к концу месяца.

- Какие, на Ваш взгляд, первоочередные задачи правительства в налаживании жизни в Краматорске?

- В первую очередь, это - здоровье людей. Уже есть данные, что в Краматорске за время боевых действий погибли 50 человек, 142 были ранены. У меня один из заводчан погиб, двое ранены. Думаю, в первую очередь, нужно обратить внимание на здоровье людей, а потом на их жилье.

Александр Гречко (УНИАН)

*** Краматорский завод тяжелого станкостроения, введенный в эксплуатацию 24 февраля 1941 года, - крупное машиностроительное предприятие Донецкой области, которое выпускает универсальные, специальные станки, предназначенные для энергетической, металлургической, нефтегазовой промышленности, машиностроения и железнодорожного транспорта. Предприятие также выполняет модернизацию и сервисное обслуживание станков как собственного производства, так и других предприятий-производителей. Станки ПАО КЗТС на сегодня эксплуатируются на предприятиях тяжелой индустрии более чем в 40 странах мира.

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