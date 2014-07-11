Спрос на рынке новых пассажирских самолетов будет расти сверх прогноза - Boeing

Американский концерн Boeing улучшил свой прогноз о ситуации на рынке новых пассажирских самолетов, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

В компании считают, что в ближайшие 20 лет будет продано 37 тыс. таких воздушных судов на общую сумму $5,2 трлн. В предыдущем прогнозе речь шла о 35 тыс. самолетов на сумму $4,8 трлн.

Как заявил вице-президент Boeing по маркетингу Рэнди Тинсет, спрос на реактивные самолеты остается сильным и устойчивым.

По прогнозу компании, рост спроса произойдет в основном за счет узкофюзеляжных самолетов: как считают в Boeing, за 20 лет будет продано 25,7 тыс. таких воздушных судов на $2,56 трлн.

В Boeing также полагают, что в 2014 году число путешествующих авиатранспортом пассажиров составит 3 млрд, а к 2033 году этот показатель превысит 7 млрд, преимущественно за счет Азиатско-Тихоокеанского региона.